اتحاد الكرة يصرف مكافأة للاعبي المنتخب قبل انطلاق أمم إفريقيا

صرف الاتحاد المصري لكرة القدم، ١٠٠ ألف جنية مكافاة لغالبية لاعبي منتخب مصر المتواجدين حاليًا في معسكر برج العرب بالإسكندرية.



ويخوض منتخب مصر معسكر تحضيري في برج العرب وذلك استعدادا لكأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها 21 يونيو الجاري.



وعلم بطولات أن كل اللاعبين الذين شاركوا في تأهل مصر لكأس الأمم حصلوا على مكافأة ١٠٠ ألف جنية.



وكانت مصر ضمنت تأهلها لكأس الأمم من الجولة الخامسة قبل أن يُنقل تنظيم البطولة لمصر.



ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا والتي تضم منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.



يذكر أن منتخب مصر سيخوض مباراتين وديتن أمام تنزانيا وغنينا يومي 13 و16 من شهر يونيو الجاري علي التوالي.