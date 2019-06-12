بيب جوارديولا يحسم الجدل حول تدريبه ليوفنتوس

نفى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ارتباطه بتولي قيادة يوفنتوس الإيطالي، مؤكدًا استمراه مع بطل إنجلترا.



بيب جوارديولا ارتبط بتولي قيادة يوفنتوس خلفًا للإيطالي ماسيمليانو أليجري، الذي رحل بعد 5 سنوات مع البيانكونيري.



وصرح بيب: "الأخبار تنتشر في كل مكان، لكن لدي عامين في مانشستر سيتي وسأستمر هنا، إذا لم يطلب مني النادي الرحيل".



وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية: "الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر صعب، لا أريد تكرار الحديث، لكنني اؤكد بأن الفوز بالدوري من بين جميع الألقاب الموجودة، هو الشيء الأهم".



واختتم: "الفوز بالدوري يجعلني أعتبر الموسم غير عادي، وشيء رائع".