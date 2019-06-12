إنشاء 4 مشروعات جديدة بـ4.6 مليون دولار بالمنطقة الحرة فى الإسماعيلية

أعلن محافظ الإسماعيلية حمدي عثمان، أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، وافق على إنشاء عدد 4 مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة، تقام على مساحة إجمالية قدرها 13 ألفًا و600 متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 4 ملايين و600 ألف دولار.



وأوضح المحافظ -في تصريح اليوم الأربعاء- أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، وافق على تلك المشروعات، ومنحها التصريح للبدء فورًا في الإنشاء، لا سيما أن كل أجهزة الدولة تهتم بدعم وتشجيع الاستثمار للتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية والعمل على زيادة الإنتاج من أجل تحقيق التنمية الشاملة.



وأشار إلى أن المشروعات الجديدة التي أقرها المجلس تضم مشروعًا لتصنيع وإنتاج الملابس الجاهزة برأسمال قدره 500 ألف دولار، يقام على مساحة إجمالية قدرها 2500 متر مربع ويوفر 100 فرصة عمل جديدة، ومشروع آخر للملابس الجاهزة وغزل القطن بتكلفة استثمارية قدرها مليون دولار يقام على مساحة إجمالية قدرها خمسة آلاف متر مربع، ويوفر عدد ألف فرصة عمل، إلى جانب مشروع لتصنيع الدهانات الحديثة بتكلفة استثمارية قدرها نحو مليونين و100 ألف دولار يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع ويوفر عدد 105 فرص عمل، فضلًا عن مشروع للخدمات البترولية بتكلفة استثمارية قدرها مليون دولار يقام على مساحة 1100 متر مربع ويوفر عدد 15 فرصة عمل.