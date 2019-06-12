انفجار حقل غاز مشترك بين قطر وإيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بنشوب انفجار في حقل غاز مشترك بين إيران وقطر في الخليج العربي، فيما أكدت وكالة فارس الإيرانية أن الحريق في الحقل النفطي المشترك مع قطر لا يزال مشتعلًا، مشيرة إلى أن تسرب غاز وراء الحريق في حقل "بارس" النفطي المشترك مع قطر.



وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن تسرب غازي بمنصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الإيراني المشترك مع قطر، أدى إلى اندلاع حريق طفيف اليوم الأربعاء.



وأضافت أن الحريق اندلع قبل ساعات في المنصة رقم 9 التابعة للمراحل التطويرية 6 و7 و8 بحقل بارس الجنوبي أكبر حقل غاز بالعالم، حيث تم تعليق عمليات استخراج الغاز من هذه المنصة في الدقائق الأولى من الحادث.



وأوضح مصدر مطلع لوكالة أنباء فارس أن ثمة 14 شخصًا يعملون في المنصة، تم إجلاؤهم عبر مروحية إلى منطقة عسلوية الساحلية، فيما تعمل سفن الإطفاء على تبريد المنصة تحسبًا لحوادث طارئة، فيما تشير التقارير إلى عدم وقوع إصابات، حسبما أفادت الوكالة الإيرانية.