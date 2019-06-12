محافظ الغربية: غرفة الامتحانات لم تتلق أي شكاوى في اللغة الإنجليزية

قال محافظ الغربية، هشام السعيد، إن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة لم تتلق أي شكوى من امتحانات الثانوية العامة، حيث أدى الامتحان اليوم 34 ألفًا و532 طالبًا وطالبة أمام 104 لجان على مستوى الإدارات التعليمية في امتحان اللغة الإنجليزية.



ومن جانبه، أشار محمد فاروق حماد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم توفير كل سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات وتم مراجعة تجهيزات اللجان، وتزويدها بمراوح لمواجهة حرارة الطقس إلى جانب تجهيز الاستراحات، وعمل الصيانات اللازمة لدورات المياه وتزويد اللجان بالأثاث الجديد.



وكان المحافظ قد استعرض استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مع قيادات المديرية، والقيادات الأمنية، ومسئولي شركة كهرباء جنوب الدلتا، وشركة مياه الشرب ومديرية التموين والصحة لمواجهة أي صعوبات خلال الامتحانات، بالإضافة إلى تجهيز اللجان والاستراحات وتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمراقبين.