كواليس أول كليب على محور روض الفرج

شهد المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، والمقام في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض أغنية "عصر جديد"، والتي تعد الأغنية الرسمية للمنتدى الإفريقي الأول.



وقالت بتول عرفة، مخرجة الأغنية، إنه عندما عُرض عليها الأمر توجهت بالبحث عن المنتدى وجمع المعلومات عنه حتى تستطيع تحديد الجو العام للأغنية، وبعد تحديد أهداف المنتدى وهي التركيز على الصناعة والتجارة والتنمية والإنشاءات.



وأضافت "عرفة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "قررت أن أدمج أهداف المنتدى في الأغنية وصممت على وضع الطابع الإفريقي طوال الوقت، وجمعت ناس من جميع شعوب إفريقيا كدليل على الوحدة، وخصوصا بعد رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، واستخدمت ألوانا كثيرة لأن إفريقيا تهتم بالألوان، فضلا على الدمج بين المودرن والفلكلور".



وتابعت: "صورت في أحد المصانع دليلا على تكاتف الجهود لدفع الاقتصاد الإفريقي للأمام، وصورت على محور روض الفرج دليلا على التعمير والتطوير، وصورنا في العيد الساعة السادسة صباحا وكان المواطنون متعاونين ولم يضايقنا أحد، في إحدى المقاطع صورنا شبابا بيلعبوا بالكرة لأن مصر تستضيف كأس الأمم الإفريقية".



وأكدت على فرحتها الشديدة بنجاح هذه الأغنية لعدة أسباب، منها أنها مثلت مصر والدول الإفريقية أمام العالم أجمع، وأشاد بها الجميع، والثاني هو تعاونها مع شقيقها الملحن شريف عرفة لأول مرة، والثالث هو التعاون بين طاقم العمل وحب الفنانين لبعضهم، والذي أضفى البهجة على الفيديو.