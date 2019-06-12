رسميًا: طلعت يوسف مديرًا فنيًا للاتحاد السكندرى

أصبح طلعت يوسف مديرًا فنيًا "رسميًا" ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري ، حيث أتم مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع الكابتن طلعت يوسف، لتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد "2019 - 2010".



وعقد رئيس النادي جلسة مع يوسف، بحضور حازم الرجال، أمين الصندوق، للاتفاق على كل التفاصيل، حيث كان قد تم الاتفاق بين الطرفين على تولى "يوسف" القيادة الفنية "لزعيم الثغر" في آخر مباريات الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم، أمام نادي سموحة .



ولدى طلعت يوسف سجل تدريبي حافل، وهو أحد اللاعبين البارزين في تاريخ نادى الاتحاد السكندري، وسبق له قيادة العديد من الأندية في الدوري الممتاز، وحقق العديد من الإنجازات معها .



كما قاد تدريب نادى أهلي طرابلس الليبي لتحقيق إنجاز كبير بالحصول على لقب بطولة الدوري الليبي، كما قاده للوصول لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال لأول مرة في تاريخ النادي .



ويحسم المدير الفني الجديد "لزعيم الثغر" تشكيل الجهاز الفني والإداري المعاون خلال الفترة القادمة، والإعلان عنه قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.



ومن جانبه، صرح رئيس نادي الاتحاد السكندري، بأنه يثق تمامًا في القدرات الفنية الكبيرة للكابتن طلعت يوسف، منوها بأن أي إنجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع، والوقوف على قلب رجل واحد، وجماهير النادي، من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق.