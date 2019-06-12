طريقة استقبال البث الأرضى لقناة تايم سبورت

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019"، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.



وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وخاصة الجماهير المصرية، انطلاق بطولة أمم إفريقيا، لمتابعة المباريات بين المنتخبات المشاركة في المسابقة.



ولضمان استقبال جميع المباريات دون تشفير أو اشتراك، في السطور القادمة تعرف بالتفصيل طريقة استقبال القناة الناقلة للبطولة:-



1- التأكد فى البداية من إمكانية استقبال دعم البث الأرضى الرقمى فى شاشة التليفزيون.

2- الذهاب إلى الإعدادات.

3- ثم الذهاب إلى القنوات.

4- توليف إعداد القناة.

5- توليف تلقائى.

6- بحث رقمى فقط، وانتظر التحميل.

7- اضغط على تم، واختيار قناة تايم سبورت.