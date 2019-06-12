تردد قناة تايم سبورت الجديدة على النايل سات

يترقب محبو كرة القدم بدء بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقررة في 21 يونيو الجاري، لحضور البطولة بالملاعب عن طريق حجز التذاكر أونلاين عن طريق تسجيل دخول موقع تذكرتي، حيث يوفر الموقع الإلكتروني شراء التذاكر فقط ولا يحق لمشتري البطاقات الخاصة بهم بيبعها أو التنازل عنها لأي أشخاص آخرين.



وتعرض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية على قناة تايم سبورت المصرية من خلال القمر الصناعي النايل سات من خلال إدخال الإشارة

تردد time sports نايل سات: 11449

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 34.



يمكن مشاهدة جميع البطولات الإفريقية بتقنية الـHD وSD والتي من خلالها تشاهده رؤية في عرض المباريات والبرامج في منتهي الروعة والجمال، وذلك يرجع إلي قوة البث الرقمي الأرضي في مصر.