التحفظ على 2758 قرص مخدر بمطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على 2758 قرصًا مخدرًا قبل تهريبهم من مطار برج العرب داخل طرد قادم من الخارج، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار صاحب المضبوطات.



وردت معلومات سرية لضباط مباحث مطار برج العرب، تفيد بوجود طرد وارد من إحدى الدول الأجنبية لصالح شركة بالمنطقة الحرة مشموله المستندى "أدوية لمرضى القلب مختلفة الأنواع" عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.



وبفحصه تبين أنه يحتوي على كمية من العقاقير المخدرة عبارة عن 394 شريط لعقار السابكسون المخدر بإجمالي 2758 قرصًا مخبأة داخل علب أدوية مختلفة الأنواع لمرضى القلب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.