"أولادنا فلذة أكبادنا".. القلق والتوتر يسيطران على أولياء الأمور

سادت حالة من التوتر والخوف سيطرت على وجوه الأمهات، بعد دخول أبنائهم لتأدية امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث ظهر عليهم حالة من التوتر والخوف والتي جعلتهم ينتظرون أمام ساحات المدرسة للاطمئنان على أبنائهم.



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، من الصباح الباكر، اليوم الأربعاء على مدرسة عابدين الثانوية بنات، بمنطقة باب اللوق، التابعة لإدارة القاهرة التعليمية، لتأدية امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وحرصوا على التواجد منذ الثامنة صباحا على الرغم من أن بداية الامتحان في التاسعة صباحا.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.



وأعلنت مديرية التربية والتعليمية، عن استعداداتها لامتحانات الثانوية والتي انطلقت صباح يوم السبت الماضي الموافق 8 يونيو، بـ 14 لجنة موزعة على مستوى المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والأدبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.