ننشر أبرز جهود وزارة الأوقاف في أفريقيا

دعمت وزارة الأوقاف المصرية القارة الأفريقية، من الدعاة والكتب والمراكز العلمية والثقافية، وترجمة الخطب والدروس للعديد من اللغات الأفريقية وتقديم منح علمية.



نستعرض من خلال النقاط التالي جهود وزارة الأوقاف في أفريقيا..



1- إيفاد 25 إمامًا وخطيبًا ومدرسًا إيفادًا دائمًا لمدة ثلاث سنوات إلى العديد من الدول الأفريقية منهم: 12 إلى تنزانيا، و3 إلى موزمبيق، و3 ) إلى أوغندا، و2 إلى الكاميرون، و2 إلى السودان، و2 إلى كينيا و1 إلى السنغال.



2- إيفاد 4 أئمة وقراء إلى بعض الدول الأفريقية خلال شهر رمضان 1440 هـ، منهم إمامان ببوركينا فاسو، وإمام وقارئ بدولة موريشيوس.



3- مشاركة العديد من الدول الأفريقية في جميع مؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وقد بلغ عدد الدول المشاركة في المؤتمر الأخير عام 2019 م، 27 دولة أفريقية.



4- مشاركة العديد من الدول الأفريقية في جميع مسابقات وزارة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم وقد شارك في المسابقة الأخيرة خلال عام 2019 م عدد ( 29 ) دولة أفريقية.



وبمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تم الإعلان عن مسابقة وزارة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم لعام 1440هـ 1441 هـ..



5- تم تخصيص فرع كامل من أفرع المسابقة للطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية في أي من جامعتها أو معاهدها أو مدارسها الحكومية أو الخاصة (حفظ نصف القرآن الكريم على الأقل).



6- فوز ثلاث دول أفريقية بمراكز متقدمة في المسابقة هي (تشاد – كينيا – السنغال)، وتم تكريم الفائزين من هذه الدول خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنحهم جوائز مالية قيمة بلغت 260 ألف جنيه.



7- تطوير المركز الإسلامي المصري بتنزانيا والذي يقوم بنشاط دعوي وتعليمي، وذلك من خلال موفدي وزارة الأوقاف وعددهم 12 موفدًا مصريًا، إضافة إلى 7 مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا، كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كل أنشطة ومنشآت المركز والذي يدرس به حاليًا نحو 1000 طالب تنزاني تقريبًا في مختلف مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، إضافة إلى أنشطة مسجد المركز.



8- تحملت الوزارة من مواردها الذاتية عملية تطوير المرحلة الأولى من المركز بتكلفة تبلغ 204 آلاف دولار أمريكي وتم إسناد أعمال التطوير لشركة المقاولون العرب (فرع تنزانيا)، كما تجرى دراسة المرحلة الثانية للتطوير.



9- عقد العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع العديد من الدول الأفريقية في مجال الشئون الدينية بلغت 7 اتفاقيات تعاون مع 7 دول مختلفة إضافة إلى 4 اتفاقيات تعاون قيد الدراسة مع 4 دول مختلفة، وذلك برعاية وزارة الخارجية المصرية.



يأتي هذا إضافة إلى جهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في دول أفريقيا وذلك على النحو التالي:



10- إهداء 65 مكتبة إسلامية كبرى للعديد من الدول الأفريقية خلال الفترة من 2013 محتى 2018 م.



11- رعاية نحو 86 طالبًا وافدًا من أفريقيا بتكلفة مالية نحو 486 ألف جنيه مصري سنويًا.



12- ترجمة خطبة الجمعة إلى أربع لغات أفريقية هي: السواحيلية، والأمهرية، الهوسا، الصومالية، إضافة ترجمة الخطبة إلى اللغات العالمية التي يتحدث بها بعض أبناء القارة من العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، إضافة إلى ترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة.



13- بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على أنشطة الوزارة بأفريقيا خلال العام المالي 2018 2019 م مبلغ (394ر512 ر20 ) جنيه مصري موزعة كالآتي:



14- نحو ( 943ر309ر14 ) جنيهًا مصريًا تكلفة تحمل رواتب عدد ( 25 ) موفدًا لأفريقيا في السنة الواحدة وفق سعر الصرف في شهر سبتمبر 2018 م، بإجمالي تكلفة متوقعة خلال الثلاث سنوات مدة الإيفاد ( 830ر929ر42 ) جنيهًا مصريًا.



15- نحو ( 204 ) آلاف دولار أمريكي من الموارد الذاتية للوزارة لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير المركز الإسلامي بتنزانيا أي ما يعادل ( 000 ر672 ر3 ) جنيه مصري.



16- نحو ( 486 ) ألف جنيه مصري لرعاية الطلاب من بعض الدول الأفريقية عن طريق وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



17- نحو 250 ألف جنيه مصري تكلفة المكتبات التي تم إهداؤها وشحنها للعديد من الدول الأفريقية.



18- نحو ( 000ر800ر1 ) تكلفة تذاكر سفر الدول الأفريقية المشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وإقامة ضيوف المؤتمر والمسابقة.





19- جارِ دراسة تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير المركز الإسلامي بتنزانيا بتكلفة تقديرية ( 436504 ) دولار أمريكي أي نحو ما يعادل ( 000ر848 ر 7 ) جنيه مصري من الموارد الذاتية للوزارة.