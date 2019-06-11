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مصر
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:46 م

وزير التجارة البريطاني: مصر البوابة الرئيسية للقارة الإفريقية

وزير التجارة البريطاني:
أ ش أ
dostor.org/2663199

قال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، إن مصر تعد البوابة التجارية الرئيسية للقارة الإفريقية وللمنطقة بأكملها.

وأضاف الوزير البريطاني في تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن مصر بوابة أيضا للمنطقة بأكملها تقدم لنا فرصة عظيمة لاتفاقيات اقتصادية، موضحا أنه ناقش مع الجانب المصري خلال اجتماعات مجموعة من الموضوعات التى تخص الصادرات والاستثمارات، كما ناقش موضوعات أخرى قد تكون في المستقبل فرصة لزيادة التعاون.

وتابع: "وقعنا اتفاقية "بومباردييه" بنحو 3 مليارات يورو وهي تخص مشروع القطارات في العاصمة الإدارية، كما زرنا فودافون للاستثمار فيها بحوالي 100 مليون بجانب استثمارات جديدة لشركة (جي إس كيه) التى تستثمر هنا في مصر وكلها قطاعات مختلفة، وهناك الكثير من الفرص في مصر للاستثمار فيها".

وأضاف: "إننا تابعنا البرنامج الاقتصادي لمصر ورأينا التضخم يقل وهناك تطور كبير ومعدلات التنمية ترتفع، كما شهدنا برنامج مصر الناجح في قرض صندوق الدولي ووصلنا لمرحلة أنه علينا المساعدة في ذلك الدعم كدولة شريكة وصديقة لمصر، معتبرا أن هذا الوقت هو الأمثل لفعل ذلك".

وقال إن هناك مناطق تستطيع بريطانيا المساعدة فيها بالتكنولوجيا الزراعية لجعل إنتاجية الزراعة أكبر في مصر، كما أن هناك قطاعات أعربت مصر عن اهتمامها بها مثل مجال التقنية المالية بجانب مجالات الخدمات الصحية والتعليم التي تساعد فيها لندن واستطعنا القيام بعمل ضخم في تلك المجالات.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن هناك مجالات كثيرة في مصر يمكن استثمار بريطانيا فيها والاستفادة منها، وأنه إذا كان لدينا تطور اقتصادي يسير بشكل سريع في مصر فسيكون هناك تعطش لمزيد من صادرات الشركات البريطانية في مصر.

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