مدرب المنتخب المغربي يسمح للحارس المحمدي بالبقاء مع مالاجا لحسم الصعود لليجا

منح الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، الضوء الأخضر لحارس المرمى منير المحمدي، للبقاء مع ناديه مالاجا الإسباني، من أجل خوض مباريات المنافسة على الصعود إلى الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).



وكان مالاجا قد طالب رينارد بالسماح للمحمدي بالبقاء، بعدما لعب آخر جولة في الدوري الإسباني للدرجة الثانية أمام إلتشي، حيث يعول عليه مدربه للمساهمة في حسم بطاقة الصعود لليجا.



وكان من المقرر أن يلتحق المحمدي بمعسكر الأسود في المركز الوطني بسلا، أمس الأحد، قبل أن يقرر رينارد استمراره مع فريقه.



يُذكر أن المحمدي يُعتبر الحارس الثاني لمنتخب المغرب، بعد ياسين بونو، الذي استطاع أن يخطف المركز الأساسي منه، بعد المشاركة في مونديال 2018.

