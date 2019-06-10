حريق هائل بعدة محلات فى المطرية

شهد سكان شارع المطراوي دائرة قسم شرطة المطرية حريق هائل شب في عدد من المحلات التجارية المجاورة لبعضها، وحاول الأهالي إخماد الحريق يدويا عن طريق طفايات الحريق والمياه، بينما فشلوا في إخماده، فاتصل عدد من الأهالي بشرطة النجدة وتم إبلاغهم بالحريق.



على الفور قام رجال الحماية المدنية بالتحرك لمحل البلاغ والدفع بعدد من سيارات المطافي التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ويحاولون السيطرة عليه.



فيما أوضح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن رجال الحماية المدنية وصلوا إلى محل البلاغ في غضون 10 دقائق فقط وجاري السيطرة على الحريق ومنع تمدد النيران للعقارات المجاورة.



وكانت تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى محلات فى مصر الجديدة، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وبصحبتهم عدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.