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الصحة
الأحد 09/يونيو/2019 - 08:53 م

دراسة تكشف خطر المكملات الغذائية على صحة الشباب

دراسة تكشف خطر المكملات
وكالات
dostor.org/2659441

وجد باحثون أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما معرضون بشكل خاص للآثار الجانبية الخطيرة الناجمة عن المكملات الغذائية، التي تعزز التخسيس أو بناء العضلات وترفع طاقة الجسم.

وقالت الدراسة التي أجرتها كلية T.H. Chan في جامعة هارفارد، إن الشباب والشابات الذين يتناولون المكملات الغذائية أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمعدل 3 أضعاف من أقرانهم، ممن يتناولون الفيتامينات الطبيعية.

وقال المعد الرئيس، فلورا أور، أحد الباحثين في مركز هارفارد للوقاية من اضطرابات الأكل: "أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير تحذيرات لا تعد ولا تحصى حول المكملات المباعة لفقدان الوزن، أو بناء العضلات أو الأداء الرياضي والوظائف الجنسية والطاقة، ونعلم أن هذه المنتجات يجري تسويقها على نطاق واسع ويستخدمها الشباب".

واستندت الدراسة، التي نُشرت في مجلة صحة المراهقين، إلى بيانات إدارة الأغذية والعقاقير الخاصة والمتعلقة بردود الفعل الطبية الخطيرة على الأغذية أو المكملات الغذائية، بين عامي 2004 و2015.

وقام الباحثون بتجميع المعلومات المتعلقة بالمكملات الغذائية، التي رُبطت بزيارات المستشفيات والعجز طويل الأجل والوفيات وأنواع أخرى من المرض، لدى الأشخاص دون سن 25 عاما.

وكانت ردود الفعل أكثر شيوعا بين الشباب الذين استخدموا المكملات بدلا من الفيتامينات.

وتأتي النتائج الأخيرة بعد تحذير إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA)، من أن مادة شائعة في فقدان الوزن غير المنظم (vinpocetine) والمكملات المعززة للذاكرة، يمكن أن تتسبب في حدوث حالات إجهاض وتشوهات خلقية.

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دراسة تكشف خطر المكملات الغذائية على صحة الشباب

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