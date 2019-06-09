وكيل صحة مطروح يتفقد سير امتحانات الثالث الثانوي للتمريض

أدى صباح اليوم، طلاب الصف الثالث الثانوي الفني للتمريض بمحافظة مطروح، الامتحان في مادة طب نسا وتوليد وتمريضها، والذي استمر لمدة 3 ساعات.



ورصدت "الدستور" جولة الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور شريف الشناوي مدير عام الطب العلاجي، والدكتور عماد المنوفي مدير مستشفى العام وأحمد عبدالخالق رئيس نقابة العاملين بالصحة، التفقدية باللجان الامتحانية، وذلك للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب في أثناء تأديتهم الامتحانات.



وأوضح وكيل صحة مطروح، أن الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج.



وأشار محسن طه إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الفني للتمريض نهاية الأسبوع الحالي ونسبة النجاح مرتفعة.



وأضاف الدكتور محسن طه وكيل صحة مطروح، أن 153 طالبا يؤدون امتحانات النقل للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض "102 بمدينة مطروح، 50 بمدينة الحمام".



من جانبهم قال طلاب الصف الثالث الثانوي الفني للتمريض لـ"الدستور"، "الامتحان سهل وخلصنا قبل نهاية الوقت".