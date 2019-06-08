القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
تقارير ومتابعات
السبت 08/يونيو/2019 - 05:30 م

"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»

وكر ميت غمر خمرة
وكر ميت غمر خمرة ومخدرات
سمر عبدالله
dostor.org/2657617

«حشيش.. بانجو.. أقراص مخدرة.. وزجاجات خمور»، هذا هو المشهد الذي تجده علانية على مجموعة من المقاهي التي فُتحت بجانب مدرسة ابتدائية، ترغب في تعليم الطلاب التربية قبل التعليم، ففي منطقة العباسية بقرية بشلا بميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، سيطّرت حالة من العبث على مقاهي أزعجت القرية بأكملها، للوهلة الأولى تظّن أن هذا المشهد مجتزأ من فيلم يتحدث عن العشوائيات، لكنك تنزعج رغمًا عنك حين تعلم بأن المواطنين قدموا عدد من الشكاوى للمحافظ الدكتور كمال شاروبيم، إلا أن لا شيء تغيّر حتى الآن.

وبشأن المقاهي التي تحوّلت إلى وكر مخدرات، قال (م.م)، مواطن يقطن بشارع المقاهي، إن ما يحدث داخلها يُعد كارثة بالفعل، حيث يجلس المواطنون في الصباح لتعاطي المخدرات وشرب البيرة بكافة أنواعها، بينما يتحوّل الأمر في المساء إلى إتجار، ما يهدد المواطنين الذين يقطنون هناك، قائلا: "حد يوقف المهزلة دي احنا مهددين".

"الستات مينفعش تعدي غير بالنهار".. جملة قالتها السيدة (ه.م) بنبرة مليئة بالحزن والخوف على ما وصل إليه حال شارعها الذي تقطن فيه، مؤكدة أن ما يحدث يمنع السيدات من المرور بالليل، وبمجرد انتهاء النهار تُصبح المنطقة مُحرمّة عليهن، فمن تُفكر في السير من أمام المقاهي تتعرض للتحرش لفظيًا وجسديًا.

من جانبه، قال (م.ع)، إن المقاهي التي اشتهرت بين سكان القرية بـ"الغُرز" لها شق آخر يغفله المسؤولون، كونها بجانب مدرسة الشهيد عبده سمير الوتيدي الإبتدائية، فبمجرد انتهاء الطلاب من يومهم الدراسي يخرجون ليجدوا زجاجات الخمرة وأقراص الحبوب المخدرة والحشيش أمامهم، فكيف يمكن تعليم الأطفال في مثل هذا الجو الذي يهدد حياتهم ومستقبلهم.

هذه الكارثة ليست جديدة، حيث قدّم أحد المواطنين في فبراير من العام الجاري، شكوى - حصلت الدستور على نسخة منها- مفادها أن هذه المقاهي أصبحت مأوى للعاطلين وسائقي التوك توك، الذي يجلسون عليها لشرب الخمور وتعاطي المخدرات، والبلطجة على أهالي القرية، صاحب هذه الشكوى استغاث بمحافظ الدقهلية لإنقاذ النساء والأطفال مما يدور داخل هذه "الغُرز الملعونة".

"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»
"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»
"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»
"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»
"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»
"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»
"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»
"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»
"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»
"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»
موضوعات متعلقة

10صور لهروب طلاب من مدرسة بأسوان

سولاف درويش تطالب بإقامة مدرسة بعرب السنابلة فى قليوب

مقابر أشمون.. شعوذة ومخدرات وسرقة "جثث الموتي"

«الدستور» تتجول فى مدارس أفقر 100 قرية بـ١٢ محافظة بعد مبادرة «حياة كريمة»

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

شعبة الدواجن تنفى زيادة الأسعار فى شهر رمضان

منذ أقل من شهرين

قصة صورة.. طفل "الزعف" في باحة الاستفتاء

منذ أقل من شهرين

التمويلات والعمالة أبرزها.. أكاذيب بالجملة في مؤتمر الحركة المدنية بشأن تعديل الدستور

منذ أقل من شهرين

مصطفى حجاج عن أغنية "اعمل الصح": البلد دى إحنا علينا ليها كتير

منذ 3 شهر

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة

منذ 3 شهر

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة

الآن

"الإفتاء" تحسم الجدل حول إقامة العزاء ثلاثة أيام متتالية

واشنطن بوست: البيت الأبيض منع تقديم شهادة مكتوبة للكونجرس حول تغير المناخ

ألمانيا رفضت غالبية طلبات اللجوء الكنسي في 2019

ليلة الامتحان.. أبرز الأسئلة المتوقعة في امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

خلال 4 أيام.. "الداخلية" تثأر لشهداء "كمين العريش" وتعلن مقتل 31 إرهابيًا

رسميًا.. 9 تعديلات جديدة يقرها «فيفا» فى قانون كرة القدم

ألبومات الصور

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

أهالي طلاب الثانوية العامة أثناء الراحة

انتظار أهالى الطالبات أمام المدراس

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان محمد نجم

رياضة

جريزمان: أعرف أين سألعب الموسم القادم

كرواتيا تتصدر مجموعتها في تصفيات يورو 2020 بتخطي ويلز بثنائية

جاريث بيل يتمسك بقراره ويصر على البقاء في ريال مدريد

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

خلال 4 أيام.. "الداخلية" تثأر لشهداء "كمين العريش" وتعلن مقتل 31 إرهابيًا

رسميًا.. 9 تعديلات جديدة يقرها «فيفا» فى قانون كرة القدم

الرئيس نيوز

مرشح لرئاسة وزراء بريطانيا: تعاطيت "الكوكايين" في شبابي

"شغب وغش" خلال امتحانات الثانوية في 7 محافظات

الوجه السياسي لـ"فرج فودة": انشق عن "الوفد".. وخسر دائرة شبرا بـ"التزوير"

الحراك الشعبي يجبر بدوي وبن صالح على عدم تسليم كأس الجزائر

تعديلات تشريعية لتنقية جداول "نقابة المعلمين" من الإرهابيين

كشكول

رئيس الاسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الثانوية بـ"سموحة"

وكيل كلية "أصول" المنوفية يتفقد امتحانات الكلية

250 درجة حد أدنى للقبول بمعهد الصحة النفسية في المنيا

محافظ المنيا يوجه بالتحقيق في تأخر توزيع أوراق امتحان العربي بـ 4 لجان

تعليم المنيا: لم نتلق شكاوى في اليوم الأول من امتحانات الثانوية

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

منوعات

"فرق العمر بينهما 4 سنوات".. أبرز المعلومات عن زوجة مسعود أوزيل

الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ93

معلومات مهمة عن واحد من أخطر أنواع السرطان

مقالات الرأي
خالد عكاشة

​ أين يقف الدعم المصرى مما يجرى فى السودان؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

الصين: تيسير إجراءات الموافقة لأدوية علاج فيروس سي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎