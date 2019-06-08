استكمال امتحانات الثانوية الأزهرية في شمال سيناء

تفقد محمد عبد العظيم عطية مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب استكمال أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.



وقد تفقد امتحانات القسم العلمي بلجنة معهد فتيات المساعيد الثانوي التي تضم لجان معاهد: فتيات العريش وفتيات الريسة وفتيات المساعيد، واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الهدوء اللازم داخل مقر اللجنة وعدم وجود شكوى من الطلاب بشأن الورقة الامتحانية ووجود جميع أعضاء اللجنة وانتظام أعمال منظومة الشفوى.. وشدد على توفير الراحة النفسية للطالبات.



وبدوره، أكد محمد رجب مدير إدارة الامتحانات أنه تم تسليم الأسئلة لجميع مراكز التصحيح منذ يوم الخميس الماضي، وأن غرفة العمليات بالمنطقة تعمل بكل طاقتها لاستقبال أي شكوى بخصوص الامتحانات، وأنه لا توجد أي شكوى حتى الآن.



يذكر أن طلاب القسم العلمي قد أدوا اليوم الامتحان بمادة الأدب والنصوص في الفترة الأولى، وأدوا امتحان مادة التفاضل والتكامل للنظام القديم والحديث دون أي مشكلة بحسب غرفة العمليات، وأن طلاب القسم الأدبي سيؤدون الامتحان غدا في مادتي القرآن الكريم والحديث.



يذكر أن الامتحانات يؤديها 589 طالبا وطالبة موزعين على 8 لجان على مستوى المحافظة، وتستمر الامتحانات حتي 26 يونيو الجاري.