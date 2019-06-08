طالبات الثانوية العامة بمطروح: "الامتحان سهل"

سيطرت حالة من الفرح على طلاب الصف الثالث الثانوي بمحافظة مطروح عقب انتهاء امتحانات اليوم الأول مما أدى إلى زوال حالة التوتر التي ظهرت على أولياء الأمور حيث رصدت الدستور أراء الطالبات في لجنة باحثة البادية.



وقالت راما أسامة خطاب طالبة بالصف الثالث الثانوي لـ"الدستور" أن رئيس لجنة مدرسة باحثة البادية مرح قام بإزالة التوتر والقلق قبل بدء الامتحان، مشيرة إلى أن الامتحان لم يخرج من كتاب المدرسة وان التوتر هو ما جعلني أخطأ.



وأكدت نورا محمد طالبة بالصف الثالث الثانوي أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوي الطالب المتوسط وشامل الفقرات والتربية الدينية من المنهج ولكن تعتمد علي المعلومات العامة.



وأشارت أفنان ناصر طالبة بالصف الثالث الثانوي إلى أن امتحان اللغة العربية سهل والأسئلة مباشرة وأن مادة التربية الدينية في مستوي الطالب المتوسط، مؤكدة أن اللجنة لم يحدث بها أي عمليات غش.