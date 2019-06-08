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محافظات
السبت 08/يونيو/2019 - 02:38 م

محافظ كفر الشيخ يتابع امتحانات الثانوية العامة

الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ،
_ مصطفى عنز
dostor.org/2657387

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، سير امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسى 2018 ـ 2019، بلجان الامتحانات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتى انطلقت اليوم السبت، بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

وأكد المحافظ، على استمرار متابعة سير الامتحانات بمشاركة كافة الأجهزة المعنية مع مديرية التربية والتعليم، وانعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بشكل دائم، وتلقى كافة الشكاوى، والتعامل الفورى معها، حتى انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة يوم الأربعاء 3 يوليو القادم، واستمرار جاهزية جميع لجان الامتحانات من مقاعد مناسبة وإضاءة جيدة، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان، ومتابعة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن أعمال النظافة بمحيط اللجان، ومنع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط اللجان، وتسهيل حركة المرور فى الشوارع المؤدية إليها بالتنسيق مع إدارة المرور، وتأمين العملية الامتحانية بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، لتوفير المناخ الملائم والهدوء أمام الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مقدمًا خالص الشكر لجميع القائمين على عملية امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية للجان الامتحانات، ومتابعة عمليات نقل صناديق كراسات الامتحان من مقر مركز توزيع الأسئلة مع تأمينها حتى وصولها إلى اللجان، وتم الاطمئنان أيضًا على تجهيز كافة استراحات القائمين على أعمال المراقبة لامتحانات الثانوية العامة، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى عن اللجان الامتحانية واستراحات المراقبين والمشرفين على عملية الامتحانات، والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وكذلك هيئة الإسعاف لتوفير سيارات إسعاف استعدادًا لأى طوارئ، بالإضافة إلى مديرية التموين لتوفير الخبز وإسطوانات البوتاجاز للمعلمين المنتدبين للمراقبة على الامتحانات، فضلًا عن الحماية المدنية لتأمين اللجان والكنترولات ضد حدوث أى حرائق.

ومن جانبها، قالت الدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة، حيث يُؤدى 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى، منهم 13 طالبًا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين، فى 69 لجنة على مستوى الـ13 إدارة تعليمية.

وأضافت "كشك"، أن محافظ كفر الشيخ يتابع باهتمام بالغ كافة الاستعدادات، للتأكد من توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، وأيضًا توفير سبل الراحة للمراقبين، لافتةً أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، تعمل على مدار الساعة، على أن يكون هناك تواصل مستمر بغرفة عمليات الوزارة والمحافظة للإبلاغ عن أى أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات فورية، وكذلك حظر حمل أو استخدام الطلاب والعاملين باللجان للهواتف المحمولة.

وتابعت "كشك"، أنه تم توفير 27 استراحة للمراقبين والملاحظين منتشرة بـ13 إدارة تعليمية، للعمل على راحة المشاركين فى الامتحانات، تضم كافة الأجهزة الكهربائية وآسرة وغيرها من الأدوات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أصدرت النشرة العامة رقم (1) لسنة 2019م بشأن الاشتراك فى أعمال الامتحانات العامة لإحكام الرقابة والسيطرة على أعمال الامتحانات.

ونصت الإجراءات على توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أى أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه، والنص على أن الشروع فى طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017م، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

كما نصت على زيادة أعداد العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان وخاصةً باللجان ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، ومراعاة زيادة عدد أعضاء الأمن باللجان خاصةً باللجان التى شهدت توترًا بامتحانات العام السابق.

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