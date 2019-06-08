إغماءات ومغص وارتفاع الحرارة لطلاب امتحانات الثانوية العامة في قنا

أصيب 3 طلاب بحالات إغماء وارتفاع درجة حرارتهم، أثناء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمحافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



وكان مرفق إسعاف قنا، قد تلقى إخطارات، بتعرض كل من نورهان عاطف محمد البالغة من العمر 18 عاما، مدرسة أبوتشت الثانوية، للإغماء، وهشام العمري عبدالرسول البالغ من العمر 19 عاما" مدرسة الشهيد خيرت بنجع حمادي"، بحالة قيء وارتفاع في درجة الحرارة، وخالد علي مسعود البالغ من العمر 17 عاما مدرسة الثانوية بنين بمغص كلوي.



وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أبوتشت ونجع حمادي وقنا العام، وتم إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال كل حالة.



وكان مرفق إسعاف قنا قد دفع بعدد 40 سيارة إسعاف موزعة أمام لجان الثانوية العامة بمحافظة قنا، هذا ويؤدى نحو 18 ألفا و200 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة، موزعين على 48 لجنة على مستوى المحافظة.