"أمهات مصر" لـ "شاومينج": لن نلتفت لتسريباتكم وأهدافكم خبيثة

وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة قوية لصفحات " شاومينج تغشش ثانوية عامة" تضمنت: "لم نلتفت لتسريباتكم التي تهدف لخلق حالة من التوتر والقلق والبلبلة لأولياء الأمور والطلاب".



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن صفحات الغش على مواقع التواصل الإجتماعي تريد خلق حالة من التوتر والقلق للطلاب وأولياء أمورهم، وتهدف لإحراج وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية بتأمين الامتحانات، مطالبة بتتبع المسئولين عن هذه الصفحات وغلقها ومحاسبتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.



وأكدت عبير، علي وعي أولياء الأمور بالأغراض الخبيثة والدنيئة التي تهدف لها هذه الصفحات، مناشدة جميع أولياء الأمور والطلاب بعدم الالتفات لهذه الصفحات وتجاهلها تماما حتى لا يكونوا سببا في تحقيق أغراض وهدف هذه الصفحات.



وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت صباح اليوم السبت، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية وامتحان التربية الدينية،ويتقدم إليها نحو 659 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 3 يوليو المقبل.