شورت وفانلة وكاب.. وسيلة طلاب الثانوية للقضاء على حر الصيف

مع لهيب الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، قرر مجموعة من الطلاب تحدي هذه الأجواء الصيفية بارتداء "شورت وتيشيرت وشبشب"، وذلك بخلاف العرف السائد أثناء دخول لجان الامتحانات كوسيلة للقضاء على ارتفاع درجات الحرارة، فهم يهيئون أنفسهم لاستقبال الامتحانات دون أي عوائق، مستخدمين بهذا كل ما يبعثهم على الشعور بالراحة دون الإحساس بالأعباء أو الأثقال، وكأن لسان حالهم يقول يكفي الأثقال التي تحملناها بالمذاكرة والدراسة طوال العام وتحمل الاستذكار في الصيام أثناء شهر رمضان الكريم وكذلك ما قضيناه من أوقات الاستذكار بعيد الفطر المبارك بعيدًا عن الاحتفال به.



ودخل عدد من طلاب الثانوية العامة إلى مقر لجنة مدرسة التوفيقة الثانوية للبنين بمنطقة شبرا مصر بأول يوم لامتحانات الثانوية العامة لأداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية مرتدين بنطلون قصير "شورت".



وفي محاولة أخرى للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة ولهيب الطقس المتزامنان مع لهيب الخوف من الامتحانات قام العديد من الطلاب أيضًا باستخدام زجاجات المياه ليس لشرب الماء فقط بل لرشها على وجوههم وملابسهم حتى تقضي على شعورهم بسخونة الطقس وحرارته.



يذكر أنه في أولى أيام امتحانات الثانوية العامة، يؤدي 659 ألفًا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.