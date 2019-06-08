بـ"قراءة القرآن".. أولياء أمور الثانوية ينتظرون أبناءهم أمام اللجان بالغربية

رصدت عدسة "الدستور" قراءة عدد من أولياء أمور طلاب مرحلة الثانوية العامة، القران الكريم أمام اللجان، للتغلب على خوفهم وقلقهم والدعاء لأبنائهم بأن يكون الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.



حيث عبر عدد من أولياء الأمور، عن قلقهم على أبنائهم خلال الامتحانات، وأنهم لن يذهبوا إلى منازلهم إلا بصحبة أبنائهم والاطمئنان عليهم.



كانت مديرية التربية والتعليم بالغربية أنهت من استعداداتها النهائية لامتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ صباح اليوم السبت. حيث يؤدي الامتحانات بلجان محافظة الغربية نحو 34 ألف و532 طالب وطالبة.



ومن جانبه استعرض اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مع قيادات المديرية والقيادات الأمنية ومسئولى شركة كهرباء جنوب الدلتا وشركة مياه الشرب ومديرية التموين والصحة لمواجهة اي صعوبات خلال الامتحانات بالإضافة إلى تجهيز اللجان والاستراحات من المراوح والثلاجات والأسرة والفرش الجديد والمراتب وسبل الراحة للطلاب والملاحظين والمراقبين.



ومن جانبه أشار محمد فاروق حماد وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات وتم مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها بمراوح لمواجهة حرارة الطقس إلى جانب تجهيز الاستراحات بالأسرة والفرش وعمل الصيانات اللازمة لدورات المياه وتزويد اللجان بالأثاث الجديد.