وزير الاقتصاد الألماني يشيد بمصنع "مرسيدس" الروسي

أشار وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، بيتر ألتماير، إلى أن مصنع "مرسيدس" الذي افتتح مؤخرًا في روسيا يعتبر إحدى خطوات التعاون الاقتصادي بين ألمانيا وروسيا.



وخلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي تشهده روسيا حاليًا، قال الوزير في إجابة عن سؤال لأحد الصحفيين حول التعاون الاقتصادي الروسي-الألماني: "افتتحنا مصنع مرسيدس-بنز الكبير في روسيا، وتجري أعمال تحضيرية للعديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة التي لا أستطيع الإفصاح عنها الآن للعلن، والتي نناقشها مع شركائنا.. من المهم توفير المتطلبات الأساسية لهذه الاستثمارات حتى تؤتي ثمارها على المدى البعيد، سأناقش هذا الأمر مع وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، ووزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك".



يذكر أن مصنع "مرسيدس" الروسي افتتح في أبريل الماضي، وحضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين حفل تدشينه، برفقة عدد من المسؤولين في "مرسيدس" الذين أكدوا أن طاقة المصنع الإنتاجية ستصل إلى 25 ألف سيارة في السنة.



ومن المفترض أن يبدأ المصنع قريبًا بإنتاج سيارات Е 200 وЕ 200 4MATIC وЕ 220 d 4Matic، جميعها مزودة بعلب سرعة أتوماتيكية بـ 9 مراحل، ومحركات بنزين مختلفة السعة، بعزم 194 و197 حصانًا.