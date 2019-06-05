القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:59 م
ماجد حبته
ماجد حبته

عيد الخامس من يونيو!

عيد الخامس من يونيو!
dostor.org/2655027

فجر الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، استهدفت مجموعة إرهابية كمينًا أمنيًا غرب مدينة العريش فى شمال سيناء. ومن بيان أصدرته وزارة الداخلية عرفنا أن تبادل إطلاق النيران أسقط خمسة عناصر إرهابية، وأدى إلى استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين. وعرفنا، أيضًا، أن قواتنا تقوم بتتبع خطوط سير الإرهابيين الهاربين، وغالبًا سترسلهم إلى الجحيم، قبل أن تقرأ هذه السطور.
فى مثل هذا اليوم، الخامس من يونيو، منذ 52 سنة، قام محركو هؤلاء الإرهابيين باحتلال سيناء، فى حرب خاطفة لم نفرضها عليهم، كما زعموا، بل ثبت أنهم خططوا لها طوال سنوات طويلة، وانتظروا الشرارة أو التلكيكة. بالضبط، كما يفعل الإرهابيون الذين أوضحنا، مرارًا، أن محركهم واحد، مهما اختلفت التسميات والمسميات. وأكدنا أن الشك فى ذكائك واجب، لو اعتقدت أن «المُعتقَد» فقط هو الذى يحركهم، وتجاهلت الدور الذى تلعبه مؤسسات وأجهزة مخابرات دول، هى ذاتها التى تحالفت وتآمرت ضدنا فى معركة 5 يونيو 1967، التى لم تكن غير معركة فى حرب طويلة، ومجرد استثناء فى تاريخ شعب عظيم استوعب ٧٠٠٠ سنة، على الأقل، من حضارة عريقة وراسخة، تأكدت قيمها بنضال هذا الشعب، وببطولات وانتصارات جيشه، الذى قد يخسر معركة لكنه ينتصر دائمًا فى الحرب.
فى كتابه «حرب الأيام الستة: كسر الشرق الأوسط»، تناول جاى لارون، فى 384 صفحة من القطع المتوسط، وعبر 22 فصلًا بعد المقدمة، أسباب حرب 5 يونيو 1976، وكيف أنها كانت نقطة التقاء لاتجاهات إقليمية، ودولية، تتابعت بطرق متعرجة لتلتقى، وتقرع معًا طبول الحرب بصوت أقوى ووتيرة أسرع. كما كشف عن الأدوار الحاسمة التى لعبتها السياسات الأمريكية والسوفيتية فى مواجهة أزمة اقتصادية عالمية طاحنة، وكذا التشابكات الدولية التى جعلت المنطقة قنبلة موقوتة. وأهم ما جاء فى هذا الكتاب هو تأكيده أن تلك «الحرب» زرعت بذور سقوط القومية العربية، وأدت إلى نمو «التطرف الإسلامى»، وزادت من مبيعات الأسلحة الأمريكية والسوفيتية وأتاحت للدولتين حضورًا عسكريًا أكبر فى المنطقة.
من كتاب مهم آخر للفرنسى بيير رازو، المؤرخ المتخصص فى حروب الشرق الأوسط، عرفنا أن مائير عاميت، مدير المخابرات الإسرائيلية (الموساد) زار واشنطن، فى 31 مايو 1967، وأنه خلال لقائه بروبرت مكمنارا، وزير الدفاع الأمريكى، وريتشارد هيلمز، مدير المخابرات المركزية الأمريكية، حصل على الضوء الأخضر للهجوم على مصر، مع وعد بممارسة ما يكفى من الضغوط لمنع الاتحاد السوفيتى من التدخل. وستجد فى الكتاب عدة شهادات لخبراء فرنسيين أكّدوا فيها أن الإسرائيليين حصلوا على طائرات «فانتوم» أمريكية قبيل 5 يونيو 1967. ومن الكتاب نفسه، ومن مصادر أخرى، ستعرف أن ليلة 3 يونيو 1967، أقلعت طائرات الـ«فانتوم» من قاعدة رامشتاين فى ألمانيا متجهة إلى قاعدة «مورون» فى إسبانيا بحجة المشاركة فى تدريبات سرية لحلف شمال الأطلسى (ناتو). ومن هناك أقلعت إلى وجهتها الحقيقية، إلى قاعدة «هاتزيريم» الإسرائيلية فى صحراء النقب.
بدا، أيضًا، من تصريحات وتحركات هارولد ويلسون، رئيس الوزراء البريطانى، وقتها، أن بلاده تؤيد التوجه نفسه. مع أنه أدى إلى تلقى «الجنيه الإسترلينى» ضربة قاضية، ما جعل العدو الأمريكى (الإسرائيلى) ينتصر، فى تلك المعركة، على أربع جبهات لا ثلاث: مصر، وسوريا، والأردن، وبريطانيا. أما الاتحاد السوفيتى (رحمه الله) فقد ظل متفرجًا، وبعد أسبوع من الحرب، تقدم أندريه جروميكو، وزير خارجيته، بطلب انعقاد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، انعقدت فى 17 يونيو واستمرت حتى 30 يونيو 1967، تحدث فيها ممثلو 78 دولة، طار كل كلامهم فى الهواء، باستثناء وزير الخارجية الإسرائيلى الذى قال بالنص: «لن نعترف بأى قرار يطالبنا بالانسحاب إلى حدودنا السابقة، حتى إذا صوتت 121 دولة لصالح القرار». تأكد مجددًا، ودائمًا، أن قرارات الأمم المتحدة، التى كانت تضم وقتها 122 دولة، غير ملزِمة (بكسر الزاى) إلا حسب هوى أطراف بعينها. والهوى نفسه، هو الذى حال (ويحول) دون مساءلة أو محاسبة الدول التى ثبت، بشكل قاطع، أنها تدعم الإرهاب.
.. ولا يبقى غير الإشارة إلى أن خطة المواجهة (أو المجابهة) الشاملة، كما أعلن المتحدث العسكرى، فى بيانه الأول، بشأن العملية التى اختير لها اسم «سيناء 2018»، لها 4 أهداف هى: إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية.. ضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر الإرهابية.. تحصين المجتمع المصرى من شرور الإرهاب والتطرف.. ومواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير. ونتمنى ألا تنسى أو تتجاهل أننا نحارب منذ سنوات ما لم نبالغ ولم نسخر حين قلنا إنه «منتخب العالم فى الإرهاب».

اقرأ أيضًا
منذ أقل من 5 دقائق

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»

منذ يوم

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل

منذ يومين

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ يومين

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ يومين

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ 3 أيام

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

الآن

تفاصيل تطهير "عش البلبل".. إزالة ملهى ليلى و7 شاليهات مخالفة

5 آلاف مخالفة مرورية على الطرق السريعة بأول أيام العيد

السيسي يحتفل بالعيد مع أبناء الشهداء "صور"

الرئيس السنغالي ردًا علي "بي.بي.سي": لن نقبل الاتهامات الكاذبة

ads
ads
الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

"الإحصاء" ينفي التنسيق مع المالية لحصر المتهربين من الضرائب

من الزواج إلى الاستشهاد.. قصة الشهيد أحمد حبيب

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

ads
ألبومات الصور

القفز في النيل.. هكذا احتفل الأطفال بالعيد في القناطر

محافظ كفر الشيخ يلتقط الصور التذكارية من الأطفال فى مكتبه بمناسبة العيد (صور)

بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ

إقبال متوسط على قلعة قايتباي في أول أيام العيد

رياضة

توقف مباريات بطولة "رولان جاروس" للتنس بسبب الأمطار

باريس سان جيرمان يعلن رحيل الحارس الإيطالي بوفون

العين يتعاقد مع المهاجم البرازيلي كانيدو

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

"الإحصاء" ينفي التنسيق مع المالية لحصر المتهربين من الضرائب

من الزواج إلى الاستشهاد.. قصة الشهيد أحمد حبيب

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

الرئيس نيوز

"أبو شقة": دماء الشهداء الأبرار ستكون لعنة على الإرهابيين

آخر كلمات الشهيد: قولوا لأمي متزعليش ابنك مات راجل

عمدة لندن المسلم يرد على هجوم "ترامب"

360 ألف جنيه إيراد "حديقة الحيوان" أول أيام العيد

"لارين".. قصة طفلة الشهيد التي حملها الرئيس

كشكول

وزير التربية والتعليم ينعى شهداء الوطن

10 معلومات عن "بوكليت العربي" لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" تستعد لصرف مكافأة 2019 لموظفيها بعد إجازة العيد.. التفاصيل هنا

جامعة مطروح تدين الحادث الإرهابي بالعريش

عبد الله : ١٦ ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية في ٣٥ لجنة بالفيوم

الأمصار

موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن إجراءات تقسيم الجيش الفنزويلي

"التايمز": محمد صلاح يسجل فوزا ضد "الإسلاموفوبيا " في ليفربول

كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة في العالم

المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

شرطي ينقذ زوجين نائمين من أفعى (فيديو)

عمال مصانع شركة "نيوتيلا" ينهون الإضراب ويعودون للعمل

بصورة فريدة.. وكالة الفضاء الأوروبية تهنئ المسلمين بعيد الفطر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي

​ مولاتى فاطمة النيسابورية.. بستان العارفين

أحمد بهاء الدين شعبان

​ «صفقة القرن» والفرص الضائعة ٢

ماجد حبته

​ عيد الخامس من يونيو!

منى-رجب

​ عيد فطر دون تحرش

المزيد
الصحة

6 خطوات للحفاط على رطوبة الجسم فى الصيف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎