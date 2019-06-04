غدًا.. وصول إول رحلة طيران للخطوط الصربية إلى مطار القاهرة

يستقبل مطار القاهرة الدولى، فجر غدا الأربعاء، أول رحلة طيران للخطوط الصربية، لتصبح القاهرة المحطة الوحيدة فى قارة أفريقيا التى تصل إليها خطوط طيران صربية.



قالت مصادر بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن تصل أول رحلة لخطوط صربيا قادمة من العاصمة بلجراد، في الساعات الأولي من صباح الأربعاء، ومن المنتظر أن يكون في استقبالها سفير بلجراد وفريق من هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولي، وفريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على الرحلة.



وأضافت المصادر، أنه هذه الرحلة ستكون هي بداية لتيسير رحلات للخطوط الصربية إلى القاهرة، والتي من المقرر تكون رحلتين أسبوعيا.



وتجدر الإشارة إلى أن بلجراد العاصمة الصربية فى غرب البلقان - يوغسلافيا سابقا- التى تسير رحلات طيران مباشرة إلى القاهرة، ليكون مطار القاهرة الدولى بمثابة مركز جوى لباقى دول القارة الإفريقية.