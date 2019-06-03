رائد أبوفتيان يستعد لتسجيل أغنيات ألبومه الجديد

يستعد المطرب العراقي رائد أبوفتيان، للانتهاء من ألبومه الجديد الذي لم يحدد اسمًا نهائيًا له حتى الآن، مؤكدًا أن أغنيات الألبوم جميعها اقتربت من تسجيلات الماستر النهائية.



وأضاف رائد أبوفتيان في تصريحات له من مكتبه الإعلامي، اليوم الإثنين، أنه يستكمل باقي تسجيل أغنيات الألبوم عقب عيد الفطر، مشيرًا إلى أن الألبوم الجديد سوف يصدر بالأسواق خلال أسابيع قليلة.



وأوضح أنه استعان في الألبوم بعدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، بينما سيتم تصوير كليب من الألبوم تزامنًا مع طرحه في الأسواق.



يذكر أن رائد أبوفتيان هو شاعر ومطرب شعبي عراقي، وكان قد خاض تجربة تقديم البرامج من قبل من خلال برنامج "هيل وليل" عبر قناة هنا بغداد العراقية.