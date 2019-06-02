طوكيو تكثف رقابتها على بيونج يانج

قالت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية، اليوم الأحد، إن طوكيو تراقب بيونج يانج بشكل مكثف، خاصة بعد إعراب رئيس الوزراء الياباني شينزو اَبي، عن رغبته في إجراء قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج -أون، دون وضع شروط.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أنه منذ إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى في 4 و9 مايو الماضي، اتخذت اليابان موقفا أكثر صرامة الموقف الأمريكي ضد كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن التهديد الصاروخي والنووي مازال لم يتغير في المنطقة.

ولكن على الرغم من ذلك، أعرب مسؤولون يابانيون عن قلقهم أنه في حال استمرار طوكيو في تشكيل جبهة قوية ضد بيونج يانج، فإن القمة بين أبي وكيم لن تتحقق أبدًا.

وكان وزير الدفاع الياباني تاكيشي أيواي، صرح أمس السبت، بأن كوريا الشمالية ماتزال تشكل تهديدا للأمن الدولي، داعيا المجتمع الدولي للعمل عن كثب لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.



