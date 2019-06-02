تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

قال سكرتير عام محافظة شمال سيناء أسامة الغندور، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة المحافظ دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، لمتابعة سير العملية الامتحانية للشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 التي من المقرر أن تبدأ 8 يونيو الجاري.. واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة امتحانات وحل أية مشكلات طارئة.



جاء ذلك خلال اجتماع السكرتير العام للمحافظة شمال سيناء اليوم الأحد، نائبا عن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مع المهندسة ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات المعنية، لاستعراض مواعيد امتحانات الثانوية العامة وأماكن توزيع اللجان وعدد من الإجراءات الخاصة بسير الامتحانات.



وأكد الغندور تجهيز مقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كافة احتياجاتهم، علاوة على تيسير نقل الطلاب من أماكن إقاماتهم إلى مقر اللجان، والعمل على تأمينهم خاصة الطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح، بالإضافة إلى تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتوفير كافة احتياجاتهم، وكيفية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان، وكيفية تجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.



ووجه مجالس المدن إلى رفع كفاءة المدارس التي بها لجان امتحانية والمناطق المحيطة بها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفي محيط اللجان، مع توفير مولد كهرباء احتياطي لتشغيله في حالة انقطاع التيار الكهربي، وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وشركة توزيع الكهرباء، مشددا على قيام شركة المياه بملأ الخزانات الخاصة بالمدارس التي بها لجان امتحانية بالمياه.



ومن جانبها، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم المهندسة ليلى مرتجي أن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 3011 طالبا وطالبة، موزعين على عدد 11 لجنة موزعة على المدارس بمراكز (العريش وبئرالعبد والشيخ زويد).



وأشارت مرتجي إلى توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع مديريات الأمن والصحة والتموين وشركة الكهرباء استعدادًا للامتحانات، فضلًا عن توفير أتوبيسات لنقل طلاب مدينتي الشيخ زويد ورفح المقيمين في مدينة العريش إلى لجان الامتحان بالشيخ زويد، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة والجهات المعنية.