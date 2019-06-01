يلتقي ليفربول مع توتنهام هوتسبر في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا المساء على أمل الحصول على لقب كأس دوري أبطال أوروبا السادس، بالنسبة للريدز.





يلا شوت نهائي دوري أبطال أوروبا .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Live





آخر مرة رفع فيها فريق ليفربول كأس الابطال في عام 2005 لكنه وصل إلى النهائيات منذ ذلك الحين. هذه هي المرة الأولى في توتنهام التي تصل إلى أبعد الحدود حيث تتغلب على لاعبي مانشستر سيتي وأياكس في الربع ونصف النهائي على التوالي.





يلا شوت نهائي دوري أبطال أوروبا .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Live





يورغن كلوب لديه جانب قوي للاختيار من بينها ، حيث استبعد فقط نابي كيتا الإصابة. سيحتاج مدير ليفربول أيضًا إلى اتخاذ قرار بشأن روبرتو فيرمينو ، الذي غاب عن المباريات العديدة الأخيرة من الموسم لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى التدريب.













يلا شوت نهائي دوري أبطال أوروبا .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Live





يمكن أن يحدد كلوب 12 لاعبًا على مقاعد البدلاء البديلين لهما ، حيث من المحتمل أن يشارك كل من أليكس أوكسلايد تشامبرلين وريان ريستر على الهامش.





يلا شوت نهائي دوري أبطال أوروبا .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Live





جيمس بيرس ، إيان دويل وكونور دون في واندا متروبوليتانو هذا المساء لتجلب لك تحديثات حية ، تراكم وأخبار الفريق من اللعبة بينما يتطلع ليفربول إلى إعادة دوري أبطال أوروبا إلى ميرسيسايد.





يلا شوت نهائي دوري أبطال أوروبا .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Live





ثلاثة من نهائيات دوري أبطال أوروبا الستة التي سبق التنافس عليها بين أطراف من نفس الأمة قد تم تحديدها بعقوبات.





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كان ساديو ماني واحدًا من العديد من نجوم موسم ليفربول.





برصيد 22 هدفًا ، شارك في لقب أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع زميله في الفريق مو صلاح وبيير إيمريك أوباميانغ من آرسنال - وهو فريق أفريقي لا يصدق على رأس قائمة اللاعبين.





يلا شوت نهائي دوري أبطال أوروبا .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Live





إذا كنت تتوهم ماني برسم فراغ نادر في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام ، فلا تنظر إلى أبعد من استعادة بادي باور الخاصة. من المؤكد أن صانع المراهنات سيجد ماني الشبكة ويعرض المال مرة أخرى على أنه رهان مجاني (يصل إلى 10 جنيهات إسترلينية) على جميع أغاني ما قبل ماكس إذا فشل في التسجيل.





يلا شوت نهائي دوري أبطال أوروبا .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Live





ماوريسيو بوتشيتينو كان له رأي في يورغن كلوب.





يواجه المديران في نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة بين توتنهام هوتسبر وليفربول.





يلا شوت نهائي دوري أبطال أوروبا .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Live





"بالنسبة لي ، يورغن هو مدير ناجح للغاية" ، قال بوتشيتينوفي تصريحات له اليوم "أنا معجب به كثيرًا. إنه إيجابي للغاية ، إنه تلقائي وطبيعي.





أنا أحترمه كثيراً وكان سيئ الحظ بعض الشيء. لقد كان في ثلاث نهائيات وأحيانًا يتعلق بالظروف التي تصل فيها.





يلا شوت نهائي دوري أبطال أوروبا .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Live





"إن الوصول إلى ثلاث نهائيات هو تهنئة وأنا معجب به كثيرًا."









يلا شوت نهائي دوري أبطال أوروبا .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Live