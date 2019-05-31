القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
الصحة
الجمعة 31/مايو/2019 - 07:08 ص

دراسة تكشف عن مدن عالمية تضرّ بحياة المسافرين

دراسة تكشف عن مدن
دراسة تكشف عن مدن عالمية تضرّ بحياة المسافرين
وكالات
dostor.org/2649420

كشفت دراسة جديدة أن زيارة نيودلهي أو بكين مدة أسبوع كامل قد تعرض المسافرين لمستويات عالية من تلوث الهواء.

ويقول الباحثون إن الشباب البالغين الأصحاء، الذين يسافرون دوليا، يمكن أن يواجهوا صعوبات في التنفس والسعال عند عودتهم إلى منازلهم من المدن المليئة بالدخان.

ولكن زوار المدن التي تشهد مستويات منخفضة من التلوث، مثل لندن وبراج، عانوا من أعراض قليلة أو معدومة.

ويقول فريق البحث في كلية الطب بجامعة نيويورك، إنه من المهم تخفيض مستويات تلوث الهواء بسرعة، لأن عدد السياح سيصل إلى 1.8 مليار بحلول عام 2030.

وقال الباحث تيري جوردون، الأستاذ في قسم الطب البيئي في جامعة نيويورك Langone: "وردتنا عدة تقارير تفيد بأن السياح كانوا يشعرون بالمرض عند زيارة المدن الملوثة. لذلك أصبح من المهم بالنسبة لنا أن نفهم ما كان يحدث بالفعل لصحتهم".

وبالنسبة للدراسة التي نُشرت في مجلة "طب السفر"، درس الباحثون حالة 34 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، ممن سافروا خارج البلاد من مدينة نيويورك. ولم يكن لدى أي من الرجال والنساء أي ظروف صحية سابقة، وجرى تعليمهم كيفية قياس وظائف الرئة ومعدل ضربات القلب بمفردهم.

وقاسوا التلوث تبعا لمستويات المادة الجزيئية في الغلاف الجوي، والتي تشكل ما نسميه عادة "الضباب الدخاني". وتعتبر المدن التي تحتوي على أكثر من 100 ميكروجرام من المواد الجزيئية لكل متر مكعب شديدة التلوث، بما في ذلك نيودلهي وباكستان.

وعثر الباحثون على مستويات أقل من تلوث الهواء في المدن الأوروبية، مثل براج وكوبنهاجن ولندن وإنجلترا والنرويج وإسبانيا والسويد وجنيف وسويسرا.

ووجدت الدراسة أن وظائف الرئة تراجعت بنسبة 6% في المتوسط، وبنسبة 20% لدى الأفراد الذين زاروا المدن الملوثة. كما أبلغوا عن 5 أعراض تنفسية، مثل السعال وصعوبة التنفس.

وقال فريق البحث إن هناك حاجة ماسة إلى إجراء بحوث إضافية، لدراسة الآثار المحتملة على المدى البعيد، أو سيكون هناك تأثير أكبر ناجم عن الإقامات الطويلة.

اقرأ أيضًا
منذ 4 شهر

هانى عارف: «السكتة الدماغية» ثانى أسباب حالات الوفاة فى مصر

منذ سنة و نصف

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

أسعار الفاكهة اليوم.. "الجريب فروت" بـ6 جنيهات للكيلو

بالصور.. "فوتوسيشن" عن عمالة الأطفال

واشنطن تهدد مجددًا: أى دولة تشترى نفط إيران ستخضع لعقوبات

من قمة الظهران لمكة.. أقدام تميم لا تجرؤ على دخول السعودية

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 25

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 27

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

نيمار يغازل برشلونة.. وتحدث مع ميسى وسواريز

حقائق ومعلومات.. توتنهام يصطدم بليفربول فى سابع نهائى أحادى الجنسية

بطولة إيطاليا: إنتر ميلان يعيِّن كونتى مدربًا لفريقه

نجم الساعة

حمدى الميرغنى: «سوبر ميرو» نجح فى مخاطبة الأطفال والكبار

الأكثر قراءة

مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 25

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 27

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

الرئيس نيوز

السيسى: أمن الخليج العربى يمثل لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومى

ملك الأردن من قمة مكة: الاستقرار فى المنطقة العربية يتطلب حل القضية الفلسطينية

أمير الكويت بقمة مكة: التطورات الأخيرة تتطلب استمرار لقاءاتنا

السيسي: لا بد من إيجاد حلول للأزمات في سوريا وليبيا واليمن

تقرير شامل يرد على أكاذيب "هيومن رايتس ووتش"

كشكول

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85.2%

وزير التعليم يستعين برأي الإفتاء لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات

عميد ألسن عين شمس: أرفض مقولة التعليم "بايظ".. وينقصنا توفير الإمكانيات

479 ألفاً و245 طالباً وطالبة بالأول الثانوي أدوا امتحان الكيمياء إلكترونياً

94 ‎%‎ نسبة أداء امتحان الكيمياء الإلكتروني للأول الثانوي بجنوب سيناء

الأمصار

الكويت: 6 ملايين و834 ألف دينار تبرعات لاغاثة الشعبين السوري واليمني

الرئيس النمساوي يواصل مشاوراته مع قادة الأحزاب لاختيار مستشار توافقي جديد

انتخابات إسرائيل.. جولة اتهامات متبادلة بين نتنياهو وليبرمان

أول رد من "أردوغان" على انتقادات "الاتحاد الأوروبي"

في تصعيد جديد.. الصين تحذر أميركا من "اللعب بالنار"

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

كيف يمكن للبكتيريا التنبؤ بحالتك الصحية؟

"لون البشرة" يفتح النار على مسابقة ملكة جمال الهند

أوبر تخسر مليار دولار في الربع الأول من 2019

افضل ممثل دور ثانوي
الصحة

دراسة تكشف عن مدن عالمية تضرّ بحياة المسافرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎