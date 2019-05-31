القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
عالم
الجمعة 31/مايو/2019 - 05:43 ص

من قمة الظهران لمكة.. أقدام تميم لا تجرؤ على دخول السعودية

من قمة الظهران لمكة..
نيفين أشرف
dostor.org/2648879

أيام معدودة وتحل الذكرى الثانية للمقاطعة العربية التي أعلنتها دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب «السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر»، تجاه قطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة.

ومع اقتراب العام الثاني من الأزمة، يواصل أمير قطر تميم بن حمد غيابه عن القمم العربية والخليجية التي تعقد في المملكة العربية السعودية تحديدًا، بداية من القمة العربية بالظهران، وآخرها القمة الطارئة في مكة، ما يعني أن أقدام الأمير القطري لم توطئ المملكة منذ بداية المقاطعة.

وفي السطور التالية، ترصد «الدستور» مستوى التمثيل القطري في القمم العربية والخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية على وجه التحديد..

«القمة الطارئة بمكة»
على الرغم من دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى أمير قطر وإرسال رسالة خطية له تضمنت دعوته لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة، إلا أن الأمير القطري لم يحضر بذاته وأرسل مندوبًا عنه.

وغادر رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الدوحة بعد ظهر اليوم الخميس، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس وفد قطر في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية والتي ستعقد بمدينة مكة المكرمة.

«القمة الخليجية بالرياض 2019»
جاء التمثيل القطري بهذه القمة، في المستوى الأقل دبلوماسيًا مقارنة بالدول الخليجية الأخرى التي شهدت حضورًا على مستوى القادة والملوك والأمراء، بينما اقتصر الحضور القطري على وزير الدولة للشؤون الخارجية.

واستقبل العاهل السعودي، بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، قادة الدول الخليجية المشاركة، ومن بينهم، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دول الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن مجمد آل سعيد، نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

وفيما يخص التمثيل القطري، وصل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، إلى الرياض، لترؤس وفد بلاده في القمة الخليجية، وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، الدكتور نزار بن عبيد مدني.

وتلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة الخليجية، إلا أنه تغيب عن حضور أعمال القمة، وأرسل بالنيابة عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

«القمة العربية بالظهران 2018»
لم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها قطر تمثيلًا ضعيفًا بين أشقاؤها العرب، وإنما سبقها حضور قطر للقمة العربية التاسعة والعشرون التي عقدت في 15 إبريل 2018 بمدينة الظهران السعودية، وسُميت بـ«قمة القدس».

وشارك في هذه القمة عشرون رئيسًا عربيًا، من أهمهم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والرئيس التونسي باجي قايد السبسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجاقبر الصباح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

بينما اقتصر التمثيل القطري على مندوب قطر لجامعة الدول العربية سيف البوعينين، وهو الأقل تمثيلًا مقارنة بالدول العربية المشاركة.

وفي أثناء القمة، تداولت المواقع الإخبارية صورة شهيرة لقادة الدول العربية مجتمعين مع العاهل السعودي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما ظهر مندوب قطر في الصورة وحيدًا معزولًا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

منذ حوالي 5 ساعات

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

منذ أقل من شهر

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

الآن

السعودية تدعو لاتخاذ موقف حاسم تجاه أفعال إيران

نص كلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية الطارئة

في 9 نقاط.. ردود كاملة على ادعاءات "هيومن رايتس ووتش" بشأن سيناء والسجون المصرية

الإنتاج يحرم الزمالك من نقطتين ويقرب الأهلي من لقب الدوري

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 25

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 27

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

"المركزي" يخصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطى الدخل

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

آلاف المشجعين يطالبون برحيل إدارة وفاق سطيف الجزائرى

لاعب الوداد المغربى: أخطاء التحكيم ستكون دافعا لنا للفوز فى تونس

رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا للزمالك

نجم الساعة

حمدى الميرغنى: «سوبر ميرو» نجح فى مخاطبة الأطفال والكبار

الأكثر قراءة

مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 25

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 27

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

"المركزي" يخصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطى الدخل

الرئيس نيوز

السيسى: أمن الخليج العربى يمثل لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومى

ملك الأردن من قمة مكة: الاستقرار فى المنطقة العربية يتطلب حل القضية الفلسطينية

أمير الكويت بقمة مكة: التطورات الأخيرة تتطلب استمرار لقاءاتنا

السيسي: لا بد من إيجاد حلول للأزمات في سوريا وليبيا واليمن

تقرير شامل يرد على أكاذيب "هيومن رايتس ووتش"

كشكول

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85.2%

وزير التعليم يستعين برأي الإفتاء لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات

عميد ألسن عين شمس: أرفض مقولة التعليم "بايظ".. وينقصنا توفير الإمكانيات

479 ألفاً و245 طالباً وطالبة بالأول الثانوي أدوا امتحان الكيمياء إلكترونياً

94 ‎%‎ نسبة أداء امتحان الكيمياء الإلكتروني للأول الثانوي بجنوب سيناء

الأمصار

الكويت: 6 ملايين و834 ألف دينار تبرعات لاغاثة الشعبين السوري واليمني

الرئيس النمساوي يواصل مشاوراته مع قادة الأحزاب لاختيار مستشار توافقي جديد

انتخابات إسرائيل.. جولة اتهامات متبادلة بين نتنياهو وليبرمان

أول رد من "أردوغان" على انتقادات "الاتحاد الأوروبي"

في تصعيد جديد.. الصين تحذر أميركا من "اللعب بالنار"

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"لون البشرة" يفتح النار على مسابقة ملكة جمال الهند

أوبر تخسر مليار دولار في الربع الأول من 2019

ابتكار طريقة جديدة لعلاج الربو

افضل ممثل دور ثانوي
مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تناول الخضروات يقي الرجل من أمراض القلب والسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎