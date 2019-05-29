لسحور لذيذ.. طريقة عمل البطاطس بالزعتر

تمد البطاطس الجسم بالفيتامينات وبعض الأحماض الدهنية مثل أوميجا 3 وبعض العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على تحسين وظائف المخ والخلايا العصبية، لذا نقدم لكم طبق البطاطس بالزعتر للسحور:



المقادير:



2حبة بطاطس



2 معلقة كبيرة سمن



ملح، كمون



1 ملعقة صغيرة زعتر



ماء للسلق



خطوات التحضير:



-اغسلي حبات البطاطس جيدًا بالماء ثم اسلقيها بوضعها في وعاء كبير مغطى بالماء ونضع ملعقة صغيرة ملح ثم على نار متوسطة حتى تنضج.



_قشري حبات البطاطس المسلوقة ثم هرسها باستخدام شوكة



-اضيفي السمن لوعاء البطاطس المهروسة، مع استمرار الهرس حتى تختلط البطاطس مع السمن



قومي بتتبيل البطاطس المهروسة، برش الملح والكمون والزعتر مع الاستمرار في الهرس حتى تنعم البطاطس



قدمي البطاطس بالزعتر علي سفرتك بجانب المخلل والعيش البلدي