ليبيا: "عشماوى" اعترف بعلاقته بـ"كيانات أجنبية" تمول التنظيمات الإرهابية فى مصر

كشفت مصادر بالقيادة العامة الليبية، عن الإرهابي هشام عشماوي، الذي استلمته مصر من الجيش الليبي ووصل إلى القاهرة قبل قليل، اعترف بالأدلة عن علاقته بـ"شخصيات ليبية معروفة وكيانات أجنبية".



وقال المصدر في تصريح لصحيفة المرصد الليبية، صباح اليوم الأربعاء، إن الإرهابي المصري هشام عشماوي أدلى خلال جلسات التحقيق معه التي امتدت طيلة الفترة منذ أكتوبر الماضي، حيث اعتقل في درنة بمعلومات هامة وأدلة ملموسة عن علاقته بـ"شخصيات ليبية معروفة" و"كيانات أجنبية" وعلاقتهم بنشأة وتمويل التنظيمات الإرهابية في كل من مصر وليبيا.



ووصل الإرهابي عشماوي في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، وذلك عقب زيارة قام بها اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة إلى الرجمة، حيث إلتقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وناقشا عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة.



وكان في استقبال الطائرة قوات مكافحة الإرهاب التي نقلت بدورها الإرهابي من مطار القاهرة الدولي إلى السلطات المختصة التي ستباشر التحقيق معه.