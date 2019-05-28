تقارير إنجليزية تكشف اهتمام الهلال السعودى بلاعب ستوك سيتى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية إدارة الهلال السعودي في التعاقد مع السنغالي بادو ندياي، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وأكد موقع "stokesentinel" الإنجليزي أن إدارة ستوك تلقت خطابا رسميا من نظيرتها الهلالية، يُفيد برغبة النادي السعودي في استقطاب المحترف السنغالي لكتيبة زعيم الموج الأزرق في الصيف.



وأشار الموقع ذاته إلى أن إدارة ستوك سيتي حددت مبلغ 14 مليون يورو نظير التخلي عن ندياي لأي ناد يرغب في الحصول على خدمات اللاعب.



وتأمل إدارة الهلال الدخول بكامل قوتها في موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق من أجل تعويض الموسم المنصرم الذي خرج منه الزعيم خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب.