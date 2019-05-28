الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:45 ص
تقارير إنجليزية تكشف اهتمام الهلال السعودى بلاعب ستوك سيتى
dostor.org/2645777
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية إدارة الهلال السعودي في التعاقد مع السنغالي بادو ندياي، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد موقع "stokesentinel" الإنجليزي أن إدارة ستوك تلقت خطابا رسميا من نظيرتها الهلالية، يُفيد برغبة النادي السعودي في استقطاب المحترف السنغالي لكتيبة زعيم الموج الأزرق في الصيف.
وأشار الموقع ذاته إلى أن إدارة ستوك سيتي حددت مبلغ 14 مليون يورو نظير التخلي عن ندياي لأي ناد يرغب في الحصول على خدمات اللاعب.
وتأمل إدارة الهلال الدخول بكامل قوتها في موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق من أجل تعويض الموسم المنصرم الذي خرج منه الزعيم خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب.