"الفقي": مكتبة الإسكندرية تلعب دورًا مهمًا على الصعيد الدولي

أعرب الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، عن سعادته بالدور الذي تلعبه المكتبة على الصعيد الدولي.



وأكد الفقي- في تصريح اليوم- قدرة مكتبة الإسكندرية والعاملين بها على إحراز مراكز متقدمة على الصعيد الدولي، على خلفية فوز الدكتورة مروة الصحن مديرة مركز الأنشطة الفرانكفونية بالمكتبة بعضوية مجلس حكام الاتحاد الدولي للجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا).



وكانت مكتبة اﻹسكندرية قد أحرزت تقدمًا جديدًا في مجال المكتبات والمعلومات بفوز الدكتورة مروة الصحن بعضوية (إفلا) للدورة الثانية على التوالي، حيث حصلت على ثاني أعلى الأصوات في انتخابات (إفلا) من بين 22 مرشحًا دوليًا.

