رينار يضم الهداف حمد الله لتشكيلة المغرب بكأس الأمم الأفريقية

استدعى الفرنسي إيرفي رينار مدرب المغرب عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي للانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني المبدئية المكونة من 27 لاعبا لخوض معسكر محلي ومباراتين وديتين قبل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر الشهر المقبل.



وسبق أن وجه رينار الدعوة إلى حمد الله، الذي قاد النصر للفوز بلقب الدوري السعودي، منذ عدة أشهر للانضمام لتشكيلة المغرب لكن لاعب أولمبيك أسفي السابق اعتذر عن عدم الانضمام لأسباب عائلية

وذكرت تقارير أنه كان غاضبا من استبعاده لسنوات رغم التألق الواضح.



وأنهى حمد الله الموسم وفي رصيده 34 هدفا في الدوري ليحطم الرقم القياسي المسجل في موسم واحد قبل أن ينال لقب أفضل لاعب بالمسابقة.



واحتفظ رينار بمعظم عناصر المغرب في كأس العالم 2018 في روسيا واقتصرت التشكيلة على ثلاثة لاعبين من الدوري المحلي وهم ثنائي حراسة المرمى وعبد الكريم باعدي مدافع حسنية أغادير الذي سينضم لأول مرة.



وسيدخل المغرب معسكرا داخليا في سلا بين 2-18 يونيو وسيخوض مباراتين وديتين في مراكش أمام جامبيا وزامبيا في 12 و16 من الشهر ذاته.



وسيلعب المغرب، الذي سيقلص رينار تشكيلته النهائية إلى 23 لاعبا، في المجموعة الرابعة القوية بكأس الأمم إلى جانب ناميبيا وساحل العاج وجنوب أفريقيا.