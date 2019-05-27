تراجع بورصة قطر بمستهل تعاملاتها

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، بنسبة 0.35% خاسرة 33.66 نقطة، لتصل إلى مستوى 9663.64 نقطة.



وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 8.9 مليون سهم بقيمة 272.7 مليون ريال قطرى عبر 5076 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 7 أسهم.



وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.22%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%.



تباينت أسواق المال العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي بسبب التوترات السياسية بين أمريكا والصين وأيضا أمريكا وإيران مما أثار مخاوف المستثمرين وأدي إلي تراجعات في بعض البورصات العربية.