عودة "أساطير" مانشستر يونايتد لتسحق قدامى بايرن ميونخ بخماسية

فاز "أساطير" مانشستر يونايتد الإنجليزي على نظرائهم من بايرن ميونخ الألماني 5-0، في ذكرى مرور 20 عاما على تحقيق الثلاثية التاريخية للدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.



الاحتفال كان في ملعب "أولد ترافورد" بحضور اللاعبين القدامى الذين شاركوا في نهائي التشامبيونزليج عام 1999 والذي أقيم وقتها في إسبانيا على ملعب "كامب نو"، وانتهى بفوز الشياطين الحمر 2-1 على حساب بايرن ميونخ.



ونجح "أساطير" مانشستر يونايتد في الفوز بخماسية دون رد، من توقيع المدرب الحالي للفريق أوليه جونار سولشاير، قبل أن يضيف دوايت يورك الهدف الثاني، وسجل الثالث نيكي بات قبل أن يعزز لويس ساها النتيجة وأنهى ديفيد بيكهام سجل الأهداف.



وتواجد بين الحضور "الأسطورة" التدريبية للشياطين الحمر، السير أليكس فيرجسون، ليعود للنزول مع اللاعبين إلى أرضية الميدان، لإحياء ذكرى تتويج اليونايتد باللقب الأوروبي والثلاثية التاريخية عام 1999.



ورحل فيرجسون عن تدريب مانشستر يونايتد في 2013 ومنذ تلك اللحظة لم يحقق الشياطين الحمر أي لقب في البريميرليغ.



يذكر أن مانشستر يونايتد هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي توج بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في موسم واحد.