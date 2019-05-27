آبي: ترامب يدعم نيته لمقابلة زعيم كوريا الشمالية

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم دعما قويا له لعزمه إجراء محادثات غير مشروطة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



تحدث آبي في مؤتمر صحفي مشترك بعد قمة مع ترامب في طوكيو، حيث يزور ترامب اليابان دولة اليابان لمدة أربعة أيام.



كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد في تغريدة على تويتر الأحد، أنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، رغم توقف المحادثات النووية واختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونج يانج في الآونة الأخيرة.



وكتب ترامب "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة الحجم، مما أزعج البعض في بلادي وآخرين، خلافا لي أنا"، وأضاف "أثق في ان الرئيس كيم سيفي بوعده لي".