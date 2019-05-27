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الإثنين 27/مايو/2019 - 07:27 ص

متوسط استهلاك الفرد الكورى من الكهرباء يسجل رقما قياسيا

متوسط استهلاك الفرد
متوسط استهلاك الفرد الكورى من الكهرباء يسجل رقما قياسيا
وكالات
dostor.org/2644615

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء في كوريا الجنوبية وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2018 حيث كانت البلاد تعاني من أسوأ موجة حر على الإطلاق.

ووفقا للبيانات الصادرة عن شركة كوريا للطاقة الكهربائية(KEPCO)، وصل متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء إلى 10.2 MWh (ميجاوات ساعة) في العام الماضي، بزيادة قدرها 3.3% عن العام الذي سبقه، مسجلا أعلى مستوى له.

عانت البلاد من ارتفاع درجات الحرارة في الصيف في العام الماضي، مما دفع الناس إلى تشغيل مكيفات الهواء لفترات أطول من الوقت.

وشهدت البلاد أشد شهور الصيف حرارة منذ 111 عاما، حيث رفع استخدام الكهرباء المنزلية إلى 72،895 جيجاوات في الساعة، بزيادة قدرها 6.3% عن العام الذي سبقه.

وكان الرقم هو الأعلى منذ أن بدأت البلاد في جمع البيانات ذات الصلة في عام 1993.

وكان استخدام الفرد الكوري الجنوبي من الطاقة الذي كان في ارتفاع مطرد، أعلى من ذلك بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة الرئيسية.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية(IEA)، بلغ متوسط استخدام الفرد من الكهرباء لكوريا الجنوبية 10.6 MWh في عام 2016، وهو أعلى مقارنة مع اليابان(8 MWh) وفرنسا(7.2 MWh) وألمانيا(7 MWh) وبريطانيا(5 MWh). أما بالنسبة لكندا والولايات المتحدة، فإن متوسطي استهلاك الفرد من الكهرباء لهما بلغا 14.8 MWh و12.8 MWh على التوالي.

وأرجع الخبراء استخدام الفرد المرتفع من الكهرباء في كوريا الجنوبية إلى أسعار الكهرباء التي كانت أقل بكثير من تلك الخاصة بالدول الصناعية الكبرى، بما فيها اليابان وبريطانيا.

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