جاتوزو يكشف موعد حسم مستقبله مع ميلان

كشف جينارو جاتوزو، المدير الفني لفريق ميلان، موعد حسم مستقبله مع "الروسونيري" سواء بالبقاء أو الرحيل، مؤكدًا أن فريقه قدم موسمًا جيدًا.



وفشل ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الخامس تواليًا، وذلك بعدما أنهى الدوري الإيطالي في المركز الخامس برصيد 68 نقطة.



وقال جاتوزو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة سبال بالجولة الأخيرة للكالتشيو: "في الأيام المقبلة سأجتمع مع إدارة النادي لتحديد مستقبلي سواء بالبقاء أو الرحيل، لكن بشكل عام كان موسمًا إيجابيًا، وقدمنا كل ما لدينا.. فقد كنت أنام وقتًا قليلًا بسبب التوتر العصبي".



وحقق ميلان فوزًا ثمينًا على سبال بنتيجة 3-2، في ختام مباريات موسم 2018-2019.



وأضاف: "وقعت في الكثير من الأخطاء مثل أي مدرب، وحصلنا على 68 نقطة، ولا أعرف ماذا كان يجب علينا فعله أكثر من ذلك، وعلينا أن نكون فخورين بأنفسنا، لكن لا يزال الفريق يحتاج إلى التطور".



وأتم: "النادي لديه خبراء جيدون، يمكنهم تقييم الأمور أفضل من أي شخص، لكن بشكل عام قدمنا مستوى مميزًا، لكني أشعر بقليل من خيبة الأمل لعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا".