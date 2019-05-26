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سياسي
الأحد 26/مايو/2019 - 11:43 م

القوى السياسية على مائدة إفطار حزب الوفد في بورسعيد

القوى السياسية على
إسلام نصير
dostor.org/2644529

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد ناجي، حفل الإفطار السنوي، بحضور جمال شحاتة، نائب أمين صندوق حزب الوفد، وصفوت عبدالحميد، عضو المكتب التنفيذي، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا للحزب، وعدد كبير من ممثلي القوي السياسية والأحزاب المصري والنقابات وأعضاء وقيادات حزب الوفد ببورسعيد.

كما حضر حفل الإفطار رموز وشيوخ الوفد ببورسعيد وأعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين للمحافظة ولفيف من شباب والمرأة بوفد بورسعيد وسط أجواء المحبة والتآخي.

وأكد محمد ناجي، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد، أن اللجنة العامة تحرص كل عام على إقامة هذا الإفطار من أجل التواصل مع القوي السياسية والأحزاب المصرية لتقديم الأفضل للوطن والمواطن.

وأشاد "ناجي" بالحضور الكبير من قبل ممثلين للأحزاب والقوي السياسية لحضور الحفل، موضحًا أن هذا يؤكد مكانة حزب الوفد في الشارع السياسي المصري، خاصة بعد رئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد.

وأوضح رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد، أن جميع مؤسسات الوفد تحرص على التواصل الدائم مع المواطنين طبقا للسياسة العامة التي وضعها المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد من أجل معرفة كافة مطالب المواطنين، والعمل على حلها.

القوى السياسية على مائدة إفطار حزب الوفد في بورسعيد
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