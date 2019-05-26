yalla shoot مباراة ماتش الزمالك ونهضة بركان الان بث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك و نهضة بركان بث مباشر اليوم الاحد 26-5-2019 في الكونفدرالية اون لاين حيث يواجه القلعة البيضاء نظيره المغربى فى اياب اليوم على ستاد برج العرب بالاسكندرية بنهائى الكونفدرالية





ويقدم الدستور بثا مباشر من خلال قناة تايم سبورت على ارضية ملعب برج العرب اليوم الاحد مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت، يبدأ موعد مشاهدة ماتش الزمالك ضد نهضة بركان المغربي على استاد برج العرب الذي من المقرر أن يشهد تواجد نحو 40 ألف متفرج من المدرجات لمؤازرة الفارس الأبيض للتتويج بالبطولة، ونقدم رابط سريع بث مباشر الزمالك ونهضة بركان كورة اون لاين yalla shoot بجودة عالية.











