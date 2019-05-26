استمرار تلقي طلبات الحج بنقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، استمرارها في تلقى طلبات الأعضاء الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج المجانية حتى يوم الأربعاء المقبل 29 مايو الجاري، وذلك في حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية كما جرى خلال العامين الماضيين.



وتجري قرعة علنية بالطابق الرابع بمقر النقابة يوم الخميس 30 مايو الجاري، في تمام الساعة 1 ظهرًا، وعقب إعلان السفارة الموافقة على منح التأشيرات بالقرب من موسم الحج سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة.



وعلى الزملاء الذين يرغبون في التقديم اتباع الآتي:



- ملء الاستمارة المعدة لذلك بالطابق الثالث مرفق بها:

1- صورة من كارنيه النقابة لعام 2019.

2- جواز السفر صالح لمدة عام على الأقل.

3- دمغة صحفية بـ25 جنيها.



وأكدت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين استبعاد من استفاد من هذه التأشيرات على مدار العامين السابقين (2017-2018).