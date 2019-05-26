الان مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان النهائي الناري على برج العرب ZAD Sport
الان مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان النهائي الناري على برج العرب ZAD Sport
الان مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان النهائي الناري على برج العرب ZAD Sport
شارك الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، في حفل الإفطار الجماعي للطلاب والعاملين بالجامعة. وهنأ رئيس الجامعة قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بشهر رمضان الكريم، معربا عن سعادته ...
شارك اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الإفطار الجماعى السنوى الذى نظمته المحافظة على جانبي حمام السباحة، بالنادى الاجتماعى بدمنهور مع أكثر من 500 عامل من عمال النظافة والعاملين بالوحدات المحلية ...
قالت المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصة، إن أعمال تطوير حدائق ومنتزهات مدينة جمصة في إطار الاستعدادات لموسم الصيف مازالت مستمرة، موضحة أنه يجرى الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير حديقة 30 يونيو وإنشاء ...