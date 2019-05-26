التحالف العربي يكشف تفاصيل استهداف الحوثيين لمطار الملك عبدالله

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، تفاصيل إسقاط قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إنه في تمام الساعة السابعة وأربعة عشر صباح اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميًا، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



وأكد العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وتم كشفها وإسقاطها.



وشدد التحالف العربي على حقه المشروع في الدفاع عن المملكة محذر في الوقت ذاته الحوثيين الإرهابيين بأنهم سوف يدفعون الثمن باهظا.