أسقفية الشباب تطلق مؤتمر فتيات إعدادي.. 13 يونيو

تطلق أسقفية الشباب، مؤتمر فتيات إعدادي 13 يونيو المقبل الذي يستمر على مدار 3 أيام في بيت مار مرقس بالعجمي.



ويشارك المؤتمر فتيات المرحلة الإعدادية من غالبية إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف المحافظات برعاية الأنبا موسى أسقف الشباب.



وتتضمن فعاليات المؤتمر مجموعات عمل وكرنفال وأمسيات وموضوعات ودراسة كتاب وتسبحة وقداسات يومية صباحية.



ويأتي انطلاق المؤتمر في إطار حرص الكنيسة على التواصل الدائم مع جميع المراحل العمرية من الطفولة وثانوي وغيرها من المراحل برعاية أسقفية الشباب التي تكرس سنويًا خلال فترة الصيف مؤتمرات روحية وترفيهية كحلقة وصل معهم، ويشارك بها من الأساقفة الأنبا موسى.